Cina: coronavirus, aeroporto Pechino Capitale intensifica controlli da voli in arrivo

- L'aeroporto internazionale di Pechino Capitale ha selezionato un'area di attracco e schermatura per aerei e passeggeri provenienti da paesi colpiti dall'epidemia di Covid-19. Lo ha annunciato Chen Bei, vice segretario generale del governo municipale di Pechino. I passeggeri vengono controllati e viene misurata la temperatura corporea, si registrano le loro informazioni e si passa attraverso le procedure di trasferimento nella zona all-in-one separata T3-D. Secondo Chen, l'aeroporto ha rinnovato l'area e designato più personale per abbreviare il tempo e la distanza percorsa dai passeggeri. Ha inoltre istituito diverse sezioni o canali all'interno dell'area in base alle destinazioni dei passeggeri. Chen ha affermato che a chiunque venissero riscontrate letture anomale durante il processo di ingresso sarebbe stato immediatamente trasferito in veicoli specializzati per ulteriori controlli medici. (Cip)