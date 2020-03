Marocco: nominati quattro nuovi membri della Corte costituzionale

- Sono stati nominati in Marocco quattro nuovi membri della Corte costituzionale. Secondo quanto ha annunciato una nota del gabinetto reale di Rabat, il re Mohammed VI ha ricevuto ieri nel palazzo reale di Casablanca i quattro nuovi membri nominati alla Corte costituzionale. Si tratta di Latifa El Khal, El Houssain Abouchi, Mohamed Alami e Khalid Berjaoui. I primi due sono stati scelti direttamente dal capo di Stato mentre gli altri due sono stati nominati dalle due Camere di Rabat. Durante questa udienza, si legge nella nota, "i quattro nuovi membri hanno prestato giuramento davanti al re in conformità con le disposizioni della legge organica della Corte costituzionale. Inizieranno a esercitare le loro funzioni a partire dal 4 aprile 2020, data della fine del mandato di un terzo dei membri della Corte. L'audizione si è svolta alla presenza del presidente della Corte costituzionale, Said Ihrai. (Mar)