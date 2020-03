Taiwan: coronavirus, fondatore Foxconn Gou critica Oms e Onu per ritardo nella risposta

- Terry Gou, fondatore della compagnia taiwanese Foxconn Technology, ha duramente criticato l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e le Nazioni Unite (Onu) per il ritardo della loro risposta alla diffusione della Covid-19, che ha provocato migliaia di morti in tutto il mondo. Dopo che l'Oms ha dichiarato ieri lo stato di pandemia, Gou ha affermato che l'annuncio è arrivato troppo tardi e che sia l'Oms che le Nazioni Unite non hanno adempiuto alle loro responsabilità nei confronti della comunità globale. L'imprenditore ha aggiunto che anche l'Organizzazione mondiale del commercio (Oms) non ha contribuito a fermare gli impatti economici in accelerazione in tutto il mondo, secondo quanto riferisce "Cna". Alla domanda sull'esclusione di Taiwan dall'Assemblea mondiale della sanità (Wha), il miliardario ha risposto che il governo di Taiwan ha dimostrato una straordinaria capacità di contenere il virus e che partecipare al forum sarebbe solo una perdita di tempo. (segue) (Cip)