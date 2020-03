Taiwan: coronavirus, fondatore Foxconn Gou critica Oms e Onu per ritardo nella risposta (2)

- Gou ha sottolineato che Taiwan ha ricevuto riconoscimenti da molti paesi per il suo lavoro di prevenzione e che la comunità globale sarà più incline ad ascoltare Taiwan che l'Oms, ha riferito "New Talk". Il fondatore di Foxconn ha ringraziato il personale medico di Taiwan, il vicepresidente Chen Chien-jen e il ministro della Salute e del benessere Chen Shih-chung per la loro esperienza, che a suo parere favoriranno lo sviluppo del prestigio sanitario di Taiwan. Ha inoltre incoraggiato il governo dell'isola a porre l'accento sui trattamenti delle malattie croniche del paese una volta terminata l'epidemia. Gou ha detto ai media che Foxconn ha registrato graduali miglioramenti della sua produttività in Cina e ha ottenuto risultati migliori del previsto. Tuttavia, resta la preoccupazione che i timori del coronavirus provochino un calo dei consumi negli Stati Uniti, che rappresentano il 40 per cento del potere di consumo mondiale, portando infine a una crisi finanziaria globale. (Cip)