Coronavirus: in Asl Roma 72 nuovi posti letto per trattamento residenziale intensivo

- Sono stati autorizzati altri 72 posti letto per il trattamento residenziale intensivo per persone non autosufficienti assicurando la disponibilità di ventilatori assistiti. Si legge su Salute Lazio, il portale Facebook dell'assessorato alla Sanità e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio. "L'attivazione va dai 2 ai 10 giorni. Sono 39 posti sulla Asl Roma 1, 23 sulla Asl Roma 2, 10 sulla Asl Roma 3. Tale misura si va ad aggiungere ai 157 posti letto di terapia intensiva destinati al covid-19. Continua il lavoro di potenziamento delle terapie intensive", aggiunge il post. (Rer)