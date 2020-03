Coronavirus: confermata la prima vittima in Grecia

- Il ministero della Sanità greco ha confermato la prima vittima per il coronavirus nel paese. Si tratta di un 66enne ricoverato nell'ospedale universitario di Patrasso, che aveva contratto il coronavirus dopo un viaggio tra Israele ed Egitto nel mese di febbraio. Diversi dei suoi compagni di viaggio sono rimasti infetti dal virus e al momento si trovano o in ospedale o in isolamento domiciliare. Le condizioni della prima vittima greca per il coronavirus si erano aggravate lo scorso 10 marzo, mentre il decesso è avvenuto attorno alle 3e30 di questa notte. Secondo gli ultimi dati diffusi dalle autorità di Atene, al momento sono 99 le persone contagiate dal coronavirus in Grecia. (Gra)