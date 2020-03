Roma: tentano di rapinare viaggiatore con spintoni e coltello, arrestati tre ladri a Termini

- Hanno puntato la vittima, un viaggiatore in partenza dalla stazione Termini, lo hanno accerchiato e minacciato con spintoni e un coltello per farsi consegnare il portafogli e la valigia. Ma i tre rapinatori sono stati visti dai carabinieri del nucleo scalo Termini e sono stati bloccati e arrestati. E' successo ieri quando il gruppetto, composto da tre marocchini di 33, 39 e 40 anni, tutti con precedenti e senza fissa dimora, hanno accerchiato un uomo, un 46enne di Roma preso a spintoni e minacciato con un coltello per rubargli la valigia. I carabinieri hanno bloccato prima il 40enne, che impugnava il coltello, poi sono riusciti a rintracciare i due complici, nascosti in un supermercato. I tre sono stati arrestati per tentata rapina e porto abusivo di arma bianca e sono in attesa del rito direttissimo. (Rer)