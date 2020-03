Malesia: coronavirus, governo vara fondo a sostegno sei soggetti colpiti (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fulminea operazione politica del 72enne Muhyiddin ha spiazzato i suoi ex alleati e l’intero paese, concentrato sullo scontro di potere tra Mahathir e il leader progressista Anwar Ibrahim; a dispetto delle accuse di “tradimento” rivolte a Muhyiddin, la nomina del nuovo capo del Governo è però inattaccabile sul piano formale, dal momento che l’incarico di formare un nuovo esecutivo gli è stato assegnato dal re della Malesia, Sultan Abdullah Ri’ayatuddin. Gli avversari politici di Muhyiddin, a cominciare dallo stesso Mahathir, avevano optato per un voto di sfiducia parlamentare; il premier ha però deciso di rinviare la prossima sessione parlamentare di due mesi: la Camera bassa, che si sarebbe dovuta riunire per due settimane da lunedì 9 marzo, dovrà attendere almeno sino al 18 maggio. (segue) (Fim)