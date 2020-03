Malesia: coronavirus, governo vara fondo a sostegno sei soggetti colpiti (7)

- Nei giori scorsi il Partito unito di Sabah (Parti Bersatu Sabah, Pbs), formazione politica di orientamento conservatore che rappresenta le principali minoranze indigene dello Stato di Sabah, ha annunciato il proprio sostegno condizionato alla premiership di Muhyiddin, a patto che quest’ultimo affronti con durezza “la questione dell’immigrazione illegale”, divenuta ormai centrale nel dibattito politico nazionale. Il caotico panorama politico malese ha prodotto per ora una sola apparente certezza: il ritorno al governo dell’Organizzazione nazionale dei malay uniti (Umno), il principale partito conservatore del paese, screditato nel 2018 dopo sei decenni al potere a causa dello scandalo del fondo sovrano 1Mdb. Tale sviluppo ha suscitato preoccupazioni in merito ai diritti delle minoranze etniche malesi e alle libertà civili in generale: tali preoccupazioni potrebbero essere sfruttate come strumento di pressione diplomatica dalla coalizione dei partiti progressisti Pakatan Harapan (“Il Patto della speranza”), vincitrice delle elezioni del 2018 ed improvvisamente estromessa dal governo alla fine di febbraio. Al momento, però, i partiti progressisti appaiono storditi, privi come sono di appigli legali per contestare la nomina a premier di Muhyiddin, e ostacolati anche dalla popolarità di cui gode il re della Malesia, autore della nomina. (Fim)