Giappone: coronavirus, banca centrale pronta a nuove misure straordinarie (2)

- L’indice azionario giapponese Nikkei ha chiuso la sessione di contrattazione mattutina di oggi a 18.412 punti, in ribasso di 1.003 punti (meno 5 per cento) rispetto alla chiusura di ieri. A gravare sulla borsa di Tokyo, già segnata dalle ricadute economiche del coronavirus, è stata la proclamazione dello stato di pandemia da parte dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), e la conseguente decisione da parte del governo degli Stati Uniti di bloccare per 30 giorni i voli dall’Europa, come annunciato ieri dal presidente Donlad Trump. Rivolgendosi alla nazione, il presidente Usa ha spiegato che il blocco dei voli entrerà in vigore dal venerdì a mezzanotte e non coinvolgerà le merci e le persone in arrivo dal Regno Unito o i cittadini statunitensi in Europa. Parlando dall'Ufficio Ovale, Trump ha definito la Covid-19 una "orribile infezione", ma ha aggiunto che gli Stati Uniti sono in grado di affrontare l’emergenza, perché dispongono “dell’economia, del sistema sanitario e dei medici migliori del mondo”. Trump ha ricordato che la sua amministrazione intende stanziare altri 15 miliardi per far fronte alle ricadute economiche della crisi, oltre agli 8,3 miliardi assegnati al contrasto dell’epidemia. (segue) (Git)