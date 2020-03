Cina: coronavirus, forniture mediche giunte in Europa, presto in Italia e Spagna

- Una serie di forniture mediche dalla Cina è arrivata in Europa ed è in viaggio verso l'Italia e la Spagna. Lo ha riferito il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Hua Chunying. Hua ha dichiarato su Twitter che "Un lotto di forniture mediche è arrivato in Belgio; sono in arrivo 1,8 milioni di maschere e 100mila reagenti. Le forniture verranno consegnate a Italia, Spagna e in prima linea". (segue) (Cip)