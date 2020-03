Cina: coronavirus, forniture mediche giunte in Europa, presto in Italia e Spagna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante un colloquio telefonico avvenuto martedì tra il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, e l'omologo cinese Wang Yi, sì è discusso dell'opportunità di avviare una grande cooperazione sanitaria e tecnologica tra i due paesi in favore dell'Italia, che ora si trova ad affrontare l'emergenza Coronavirus con grandi difficoltà. Pechino si è detta disposta ad inviare 100 mila mascherine di massima tecnologia e 20 mila tute protettive all'Italia, oltre che 50 mila tamponi per effettuare nuovi test diagnostici in Italia. La Cina si prepara inoltre ad inviare aiuti massicci all'Italia e permettere l'acquisto di mille ventilatori polmonari. Wang ha assicurato a Di Maio che in queste ore da parte del governo cinese è stata data chiara indicazione alle loro aziende di esportare 2 milioni di mascherine mediche all'Italia. (segue) (Cip)