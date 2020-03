Cina: coronavirus, forniture mediche giunte in Europa, presto in Italia e Spagna (3)

- Da parte cinese è arrivata la garanzia al ministro Di Maio che le commesse italiane saranno messe in priorità tra le aziende cinesi per l'acquisto di ventilatori polmonari, in questo modo si potrà sopperire velocemente a una richiesta che oggi non è solo italiana ma di molti altri paesi europei e non solo. All'Italia, da parte della Cina, sarà però riservata, appunto, una priorità. Per ora la disponibilità comunicata dalla Cina è di mille ventilatori polmonari che l'Italia si appresta ad acquistare. La firma dei contratti per far arrivare gli aiuti potrebbe arrivare già nelle prossime ore e Wang Yi ha riferito al responsabile della Farnesina che seguirà questa partita personalmente. Il ministro Di Maio ha avvertito contestualmente anche il ministro Roberto Speranza. "L'amicizia e la solidarietà reciproca pagano", ha detto Di Maio. (Cip)