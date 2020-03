Giappone: borsa Tokyo segna ulteriori ribassi dopo blocco voli Europa-Usa (2)

- Il presidente Usa ha ricordato come il virus è pericoloso soprattutto per le persone anziane o con problemi pregressi, e non per i giovani, che ha tuttavia invitato a collaborare per evitare la diffusione del virus. Trump ha anche affermato che le compagnie di assicurazione sanitaria hanno accettato di rinunciare a tutti i pagamenti a carico dei propri assicurati per i trattamenti legati al coronavirus e di estendere la copertura assicurativa per coprire i trattamenti del virus. Trump ha anche attaccato l’Europa sostenendo che ha fallito nel contenere il virus, visto che a differenza degli Stati Uniti non ha messo in atto le restrizioni sui voli dalla Cina sin dall’inizio. Trump infine ha detto che continuerà a monitorare la situazione e a revocare la sua decisione se le condizioni dovessero migliorare. (segue) (Git)