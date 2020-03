Giappone: coronavirus, si avvicina l’ora delle decisioni per le Olimpiadi di Tokyo

- Il Giappone e il Comitato olimpico internazionale (Cio) restano arroccati sulla posizione ufficiale secondo cui le Olimpiadi estive di Tokyo si terranno come da programma a partire dalla fine di luglio, nonostante il numero crescente di casi di infezione da coronavirus nel paese e a livello globale, che ha spinto ieri l’Organizzazione mondiale della sanità a dichiarare la pandemia. “Non stiamo assolutamente valutando alcuna modifica dei piani”, ha dichiarato ieri l’ex primo ministro giapponese Yoshiro Mori, presidente del Comitato organizzatore delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Mori ha commentato durante una conferenza stampa le dichiarazioni rese al “Wall Street Journal” da Haruyuki Takahashi, membro del consiglio di amministrazione del comitato organizzatore. Durante l’intervista, Takahashi aveva dichiarato che nel caso il regolare svolgimento dei Giochi si rivelasse impossibile, l’opzione più realistica sarebbe il rinvio dell’evento di un anno o due. Mori ha però reagito con durezza alle affermazioni del funzionario, definendole “assurde”, e scusandosi a nome di Takahashi per le dichiarazioni “sconsiderate” di quest’ultimo. “Non intendo negare che la Covid-19 possa influire sul programma dei Giochi”, ha detto Mori, “ma l’Organizzazione mondiale della sanità e altri esperti stanno studiando le risposte adeguate”. Secondo la stampa giapponese, una decisione definitiva in merito ai Giochi verrà assunta nel mese di maggio. (segue) (Git)