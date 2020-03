Corea del Sud: coronavirus, governo annuncia nuove misure di quarantena (3)

- Le autorità della Corea del Sud hanno istituito una nuova “zona di attenzione speciale” attorno a Gyeongsan, una città di 275mila abitanti 250 chilometri a sud-est di Seul, tra le maggiormente colpite nel paese dall’epidemia del nuovo ceppo di coronavirus. L’annuncio segue la conferma di due nuovi casi di contagio tra i militari statunitensi di stanza nel paese. Seul ha promesso un maggiore stanziamento di risorse economiche e sanitarie per Gyeongsan, ed ha emesso al contempo un avviso di viaggio per le persone intenzionate a visitare la città. Nei giorni scorsi Gyeongsan ha registrato un’impennata dei nuovi casi di contagio, ed è al momento la seconda città del paese maggiormente colpita dall’epidemia dopo Daegu, dove è concentrato il 75 per cento dei casi sinora confermati. Oggi il governo sudcoreano ha annunciato l’invio di decine di infermieri militari nell’epicentro nazionale dell’epidemia. (segue) (Git)