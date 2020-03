Usa: primarie, Sanders vuole rimanere in corsa e chiede a Biden di abbracciare la causa liberal

- Bernie Sanders ha sfidato il suo rivale, il vicepresidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ad abbracciare una serie di cause progressiste, mentre l'ex vicepresidente sta cercato di unire il Partito democratico dietro la sua offerta centrista, dopo una lunga serie di vittorie che lo hanno portato a guidare la corsa. Lo scrive il “Wall Street Journal”. Sanders ha detto ai giornalisti parlando da Burlington, in Virginia, che “non è stata una buona serata per la nostra campagna”, ma ha detto che intende ancora discutere con l'ex vicepresidente domenica a Phoenix, in Arizona, e pressarlo su una serie di questioni politiche. Il senatore del Vermont ha sostenuto che alcune delle sue idee sono popolari tra i democratici, ma ha affermato di essere al corrente che gli elettori vedono Biden come una scommessa migliore contro il presidente Trump nelle elezioni di novembre.(Nys)