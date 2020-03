Coronavirus: Raggi, Roma in ginocchio, crisi arrivata prima del virus

- Roma è in ginocchio. Lo ha detto il sindaco di Roma Virginia Raggi, in una intervista a "Stasera Italia" su Rete4. "Sono in contatto con le associazioni di categoria ormai da settimane, stiamo monitorando l'andamento della crisi per quanto riguarda la perdita economica che è devastante per i commercianti e per il settore del turismo - ha spiegato Raggi -. Noi abbiamo alberghi che hanno visto cancellare le prenotazioni dal giorno alla notte fino a questa estate. A noi la crisi del coronavirus è arrivata ancora prima che arrivasse il virus a Roma. Sostanzialmente siamo in ginocchio. Con le associazioni di categoria stiamo monitorando l'andamento delle perdite, ma anche per capire quali sono le richieste da portare al governo e alla Regione, noi ci facciamo da portavoce", ha concluso il sindaco.(Rer)