Coronavirus: Raggi, Roma farà la sua parte

- Roma farà la sua parte. Lo scrive su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Questa sera il premier Giuseppe Conte ha annunciato nuove misure che varranno per tutta l’Italia: noi cittadini dovremo limitare maggiormente le nostre attività per sconfiggere il coronavirus - aggiunge Raggi -. È un sacrificio importante ma sono certa che ci permetterà di superare questo momento difficile. In questi giorni i romani hanno dimostrato senso di responsabilità, seguendo le indicazioni del governo: mi riferisco in particolare al rispetto della chiusura dei locali e allo stop alla movida. Lo faremo anche per le prossime due settimane di 'chiusura'. La nostra azione fa la differenza per contenere il contagio". Il sindaco tiene a ringraziare "di nuovo tutti coloro che in questi giorni delicati sono in prima linea: i medici, gli infermieri, ma anche gli agenti della Polizia, i militari, gli autisti dei mezzi pubblici, gli operatori Ama. E un pensiero va a tutti i lavoratori in difficoltà: ai camerieri, ai baristi, ai parrucchieri, agli estetisti, ai tassisti, all’esercito delle partite Iva. A tutti coloro che soffrono", conclude Raggi. (Rer)