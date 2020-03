Imprese: Boeing verso prestito da 13,8 miliardi di dollari

- Boeing ha dichiarato di voler adottare misure per preservare il suo flusso di contanti: per questo scrive il “Wall Street Journal” citando una fonte anonima potrebbe presto trarrebbe un prestito di 13,8 miliardi di dollari, poiché la pandemia di coronavirus e ritardi nella certificazione del suo 737 MAX obbligano il colosso Usa ad avere fondi per affrontare la crisi. La società con sede a Chicago ha dichiarato che congelerà le assunzioni e i viaggi non indispensabili del suo personale, ponendo nuovi limiti agli straordinari. Secondo il “Wsj” il costo della messa a terra del 737 MAX ha portato a una perdita di 20 miliardi di dollari. (Nys)