Coronavirus: Inter sospende ogni attività dopo positività Rugani

- L'Inter sospende ogni attività sportiva dopo la notizia della positività al coronavirus del calciatore della Juventus, Daniele Rugani. La squadra milanese, infatti, è stata l'ultima ad affrontare i bianconeri in ordine di tempo, ed esattamente domenica sera."Fc internazionale Milano - si legge in un comunicato del club - rende noto che, a seguito del comunicato di Juventus FC riguardo alla positività del calciatore Daniele Rugani al Covid-19, viene sospesa ogni attività agonistica sino a nuova comunicazione. Il club si sta attivando per predisporre tutte le procedure necessarie".(Rin)