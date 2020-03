Coronavirus: Brasile aggiorna il bilancio dei contati, casi salgono a 52 (2)

- Pur se con ritardo rispetto ad altre aree del mondo, il nuovo coronavirus risulta oggi essere presente, complessivamente, in dodici paesi dell'America latina. Le autorità sanitarie del Cile hanno riportato oggi sei nuovi casi di contagio da coronavirus e hanno aggiornato a 23 il numero complessivo di persone infette dall'ultimo report. Il governo cileno ha stabilito quattordici giorni di quarantena obbligatoria per tutte le persone che entrano nel paese provenienti dall'Italia e dalla Spagna come misura per contenere la diffusione nel paese del nuovo coronavirus. Le autorità sanitarie di Panama registrano ad oggi sette casi confermati e un decesso, mentre in Perù si conta sin qui un totale di 13 casi di contagio. La Colombia è ferma a tre casi, mentre alla Costa Rica, con 13 casi confermati, va il poco invidiabile primato di aver registrato il primo caso in America Centrale. L'Ecuador, con un primo contagio confermato il 29 febbraio, registra oggi 17 casi: un quadro che ha portato il governo, primo nella regione, a varare restrizioni alle manifestazioni di massa in alcune zone del paese. L'infezione è arrivata anche nella Repubblica Dominicana, dove ad oggi si contano 5 contagi e in Guatemala dove oggi sono stati segnalati i primi due casi. (segue) (Brb)