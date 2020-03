Coronavirus: ecco chi è Domenico Arcuri, il neo commissario delegato per le strutture sanitarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domenco Arcuri è il nuovo commissario commissario delegato per potenziare la risposta delle strutture sanitarie nell'ambito dell'emergenza coronavirus. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in una diretta Facebook. Arcuri "avrà pieni poteri di deroga e lavorerà per rafforzare la distribuzione di attrezzature per la terapia intensiva". Classe 1963, il manager calabrese alla guida di Invitalia è stato dal 2007 il responsabile dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa di proprietà del Mef. (segue) (Rin)