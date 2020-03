Coronavirus: ecco chi è Domenico Arcuri, il neo commissario delegato per le strutture sanitarie (2)

- Arcuri ha studiato economia all’università Luiss di Roma e ha iniziato a lavorare all’Iri. Nel 1992 è andato in Pars, joint venture Arthur Andersen e Gec, di cui è stato Amministratore delegato e nel 2001 è stato partner responsabile italiano "Telco, Media e Technology" di Arthur Andersen. Nel 2004 ha poi ricoperto lo stesso ruolo in Deloitte consulting e in seguito è passato appunto in Invitalia dove ha elaborato e realizzato, tra l’altro, il piano di riorganizzazione e rilancio dell’azienda, che oggi gestisce tutte le misure agevolative per le imprese, compresi i nuovi incentivi Smart&Start Italia e il Fondo Italia Venture I per le startup innovative. Il neocommissario collabora anche con vari atenei (Bocconi, Federico II e Luiss) ed è editorialista su diversi quotidiani nazionali con articoli sullo sviluppo del Mezzogiorno. (Rin)