Coronavirus: assessore Lazio, proposta Raggi di riaprire Forlanini senza senso

- La proposta sostenuta dal sindaco di Roma Virginia Raggi di riaprire il Forlanini è strampalata e senza senso. Lo afferma in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato. "In queste settimane la sanità laziale ha già ampliato il numero di posti letto per terapia intensiva nelle forme e nei tempi appropriati per fronteggiare il virus - spiega D'Amato - . Riattivare una struttura come il Forlanini richiederebbe mesi, forse anni. Dunque, una proposta assolutamente inutile. Servono invece risposte immediate, nei prossimi sette giorni, non progetti per i prossimi sette anni. Sul tema Covid-19 siamo impegnati ventre a terra con i due hospital Spallanzani e Gemelli con 157 posti letto per terapia intensiva. Roma e il Lazio vanno difese subito, il resto sono chiacchiere", conclude l'assessore.(Com)