Usa: coronavirus, amministrazione Trump verso restrizioni viaggi da Europa

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha discusso della possibilità di nuove restrizioni nei confronti dei viaggiatori provenienti da paesi europei per combattere il coronavirus. Lo riferisce una fonte interna alla Casa Bianca alla stampa Usa: l’amministrazione Usa è anche al corrente che la pandemia "peggiorerà" negli Stati Uniti dopo aver devastato Cina, Italia e altri paesi. Questa sera alle 20 ora di Washington, l’una di notte in Italia, Trump parlerà alla nazione per annunciare nuovi provvedimenti per contenere la diffusione del virus. (Nys)