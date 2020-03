Usa: rinviata riunione per stabilire nuove restrizioni contro Huawei

- I funzionari dell'amministrazione Trump hanno rinviato per la seconda volta una riunione originariamente fissata per mercoledì 11 marzo per discutere potenziali nuove restrizioni da parte degli Usa sulle vendite di tecnologia a Huawei e alla Cina. Lo scrive la stampa Usa citando fonti interne all’amministrazione Trump. La riunione a livello di gabinetto era già stata rimandata il 28 febbraio scorso. Alla riunione avrebbero dovuto partecipare il segretario al commercio, Wilbur Ross, il segretario alla Difesa, Mark Esper, il segretario di Stato, Mike Pompeo, e il segretario al Tesoro Steve Mnuchin.(Nys)