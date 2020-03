Brasile: ministro Esteri Araujo incontra segretario di stato Usa Michael Pompeo

- Il ministro degli Esteri brasiliano, Ernesto Araujo, ha incontrato oggi, 11 marzo, a Washington, il segretario di Stato statunitense, Michael R. Pompeo. I due leader hanno discusso i risultati dell'incontro del 7 marzo scorso tra il presidente statunitense, Donald Trump, e il capo di stato brasiliano, Jair Bolsonaro. L'incontro, avvenuto nel corso della visita di stato di Bolsonaro in Florida, ha avuto come obiettivo rinforzare la partnership tra i due paesi nella promozione della prosperità economica, della sicurezza e dei valori democratici in tutto l'emisfero. (segue) (Brb)