Brasile: ministro Esteri Araujo incontra segretario di stato Usa Michael Pompeo (4)

- Bolsonaro è stato in visita di stato in Florida, negli Stati Uniti dallo scorso 6 marzo, il rientro in Brasile è previsto per oggi. Nel corso della visita di stato il presidente ha partecipato a incontri con politici e imprenditori brasiliani e statunitensi. Il più importante evento è stato tuttavia la firma con gli Stati Uniti l'accordo di cooperazione militare "Research, development, test, and evaluation" (Rdt&e). L'intesa è stata siglata nel corso della visita che Bolsonaro ha compiuto nel Comando sud delle Forze Armate Usa, domenica 8 marzo, alla presenza tra gli altri dei capi di stato maggiore Raul Botelho e Craig Feller, e i ministri di Difesa ed Esteri del Brasle, Fernando Azevedo e Silva ed Ernesto Araujo. (segue) (Brb)