Brasile: ministro Esteri Araujo incontra segretario di stato Usa Michael Pompeo (5)

- L'obiettivo dell'accordo, spiega una nota del ministero della Difesa brasiliano è "quello di aprire la strada perché i due governi possano sviluppare futuri progetti in linea con l'interesse reciproco delle parti", in modo da soddisfare la "possibilità di migliorare o fornire nuove capacità militari". L'accordo, ha detto il ministro della Difesa del Brasile si inserisce nella linea di rafforzamento delle relazioni che ha permesso nel 2019 di firmare il Technology Safeguards Agreement (Tsa), grazie al quale si permette il lancio di satelliti e veicoli spaziali Usa dalla base di Alcantara. Sena dimenticare che il Brasile gode del riconoscimento degli Usa come alleato extra-Nato. "Quello firmato con gli Stati Uniti è un altro accordo senza precedenti, che pochi paesi hanno, pensato per sviluppare la ricerca, la tecnologia e i test su questioni della Difesa", ha detto Azevedo. Feller ha da parte sua definito "storica" la firma dell'intesa, momento cruciale per aumentare la condivisione di esperienze tra i due paesi. (segue) (Brb)