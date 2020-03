Usa: coronavirus, Trump chiude gli ingressi dall’Europa per 30 giorni

- Per il prossimi 30 giorni gli Stati Uniti bloccheranno tutti gli ingressi di persone provenienti dall’Europa. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parlando alla nazione, sottolineando che la sua decisione entrerà in vigore dal venerdì a mezzanotte e non coinvolgerà le persone in arrivo dal Regno Unito, i cittadini statunitensi in Europa e le merci. (segue) (Nys)