Coronavirus: presidente Fontana, ha prevalso buon senso

- "Ha prevalso il buon senso. Il coronavirus si può contrastare solo con misure rigorose". Questo il commento del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana alle misure illustrate dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. "Sono certo che non solo i lombardi, ma tutti gli italiani, valuteranno positivamente questo provvedimento. Con la consapevolezza che i sacrifici di oggi sono necessari per ripartire più forti domani", conclude la nota di Fontana. (com)