Coronavirus: Salvini, da italiano sono soddisfatto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, commenta le nuove misure cobtro il coronavirus annunciate dal premuer Giuseppe Conte. "Da italiano, da leader dell’opposizione, da padre, sono soddisfatto perché (finalmente) il governo ha ascoltato il grido di aiuto di medici, infermieri, lavoratori, imprenditori, sindaci e governatori, in prima linea da settimane - afferma -. Per l’Italia e gli Italiani noi ci siamo. Sempre". (Com)