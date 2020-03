Coronavirus: D'Incà, stima per coraggio Conte, buon lavoro ad Arcuri

- Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, commenta l'ulteriore stretta annunciata dal presidente del Consiglio per contenere il contagio da coronavirus e su Twitter scrive: "La chiusura di tutte le attività, eccetto quelle indispensabili, rappresenta una necessità non più rinviabile per fermare la diffusione del virus. Grande stima nei confronti del presidente Conte per il coraggio e la determinazione. Insieme ce la faremo". E sulla nomina del commissiario delegato aggiunge: "A Domenico Arcuri, che sarà nominato commissario con ampi poteri per la gestione delle terapie intensive, auguro buon lavoro. A tutti un appello: facciamo uno sforzo oggi per poter uscire da questa sfida il prima possibile, più uniti e più forti". (Rin)