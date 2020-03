Iraq: almeno tre morti in bombardamento, tra cui due membri servizi Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno tre persone sono state uccise, tra cui due membri dei servizi statunitensi, in un attacco missilistico in Iraq. Lo scrive “Politico” citando un funzionario dell’amministrazione Usa. Il funzionario ha detto che 10 persone sono rimaste ferite. Diversi altri funzionari statunitensi hanno confermato che le truppe statunitensi hanno subito perdite, ma non hanno fornito numeri. I funzionari hanno parlato in condizione di anonimato per fornire dettagli sull'attacco prima dell'annuncio pubblico. Il colonnello dell'esercito Myles Caggins, un portavoce militare statunitense in Iraq, ha dichiarato su Twitter che oltre 15 piccoli missili hanno colpito la base irachena di Camp Taji. Senza tuttavia fornire altri dettagli. (Nys)