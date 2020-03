Usa: disavanzo di bilancio aumentato del 15 per cento, deficit a 235 miliardi

- Il disavanzo di bilancio degli Stati Uniti è ammontato a 625 miliardi di dollari nei primi cinque mesi di questo anno fiscale, con un aumento del 15 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019, secondo quanto riferito dal Tesoro Usa. Come scrive il “Wall Street Journal” il deficit è cresciuto di 235 miliardi di dollari a febbraio, all'incirca alla pari di febbraio 2019. L'anno fiscale degli Stati Uniti inizia a ottobre. Le entrate del governo sono salite a 188 miliardi di dollari a febbraio, con un aumento del 12 per cento rispetto allo stesso mese nel 2019. Per l'intero periodo di cinque mesi, le entrate sono aumentate del 7 per cento a 1.370 miliardi, grazie a una forte economia che ha aumentato i salari. (Nys)