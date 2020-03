Coronavirus: Dpcm, ecco le attività commerciali che restano aperte

- Sono diverse le attività commerciali che non rientrano nella disposizione di chiusura prevista del Dpcm firmato questa sera dal presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, per far fronte all'emergenza coronavirus. Nel testo sono elencati: ipermercati, supermercati, discount ailmentari, minimercati, commercio al dettaglio prodotti surgelati, commercio al dettaglio per computer, tlc, elettronica, elettrodomestici, commercio al dettaglio per alimentari, bevande, tabacchi, benzinai, commercio al dettaglio per apparecchiature informatiche, commercio al dettaglio per ferramenta, vernici, materiale elettrico e idraulico, commercio al dettaglio prodotti igienico-sanitari, commercio al dettaglio per l'illuminazione, edicole, farmacie, parafarmacie, commercio al dettaglio articoli medicali e ortopedici, profumerie, negozi per animali, ottici e fotografi, commercio al dettaglio per combustibile per uso domestico e riscaldamento, commercio al dettaglio di saponi, detersivi e affini, commercio al dettaglio su interneti, in tv, via radio e telefono, distributori automatici, lavanderie, tintorie, pompe funebri. (Rin)