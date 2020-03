Brasile: ministro Esteri Araujo incontra segretario di stato Usa Michael Pompeo (2)

- "I due ministri hanno discusso di come gli Stati Uniti e il Brasile possano continuare ad espandere il commercio e gli investimenti bilaterali, incluso il sostegno allo sviluppo delle infrastrutture attraverso l'iniziativa Crescita nelle Americhe, e ad approfondire la cooperazione di lunga data in materia di sicurezza e difesa", ha affermato in una nota il portavoce del dipartimento di Stato, Morgan Ortagus. Il segretario Pompeo ha anche espresso sostegno per la continua leadership del Brasile nella ricerca di una risoluzione alla crisi politica e umanitaria in Venezuela, compresa l'espulsione dei diplomatici allineati al Maduro dal Brasile. (segue) (Brb)