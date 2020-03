Brasile: ministro Esteri Araujo incontra segretario di stato Usa Michael Pompeo (3)

- Ieri, 10 marzo, il presidente Bolsonaro, aveva dichiarato di aver fatto il primo passo verso un accordo di libero scambio tra Brasile e Stati Uniti. Secondo il capo di stato, nel corso della visita di stato in Florida sarebbero stati fatti progressi in merito. Secondo Bolsonaro, Trump ha dichiarato infatti di essere pronto a cercare una forma di libero scambio con il Brasile durante un incontro tra i due leader del resort americano Mar-a-Lago, sabato 7 marzo. Bolsonaro ha affermato di aver chiesto di mettere da parte i dettagli e di discutere l'accordo in modo più ampio in un secondo momento. Secondo il presidente, i consulenti di ciascun governo inizieranno a discutere il testo del patto commerciale. (segue) (Brb)