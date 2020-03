Coronavirus: Gualtieri, Paese unito e solido, ce la faremo

- Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, assicura che il Paese "è unito" davanti all'emergenza provocata dalla diffusione del coronavirus e su Facebook evidenzia: "Lo ha dimostrato anche oggi in Parlamento, dove è stata approvata in modo compatto la relazione del governo che autorizza lo scostamento di bilancio per far fronte alla situazione. Abbiamo stanziato - spiega il titolare del Mef - la cifra considerevole di 25 miliardi di euro che potremo utilizzare per affrontare l'emergenza coronavirus. Con il primo decreto ci impegniamo a sostenere la sanità, a tutelare il lavoro, a non far mancare liquidità a famiglie ed imprese. Garantiremo a tutti il diritto alla salute e nessuno perderà il lavoro a causa del Covid-19". (segue) (Rin)