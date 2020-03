Coronavirus: Gualtieri, Paese unito e solido, ce la faremo (2)

- Quanto alla posizione della Unione europea Gualtieri sottolinea che "c’è la convinzione che bisogna ricorrere a tutti gli strumenti possibili per affrontare questa sfida e la disponibilità a sostenere con ulteriori risorse il nostro sforzo". Il responabile dell'Economia quindi rimarca: "L’epidemia ci ha colpiti per primi in Europa e, ad oggi, in modo più duro, ma se continuiamo a lavorare come stiamo facendo ne usciremo. Il Paese, malgrado l’impatto dell’emergenza sanitaria e le misure necessariamente restrittive, è solido, ed è proprio nei momenti difficili che gli italiani sanno mostrare le loro straordinarie virtù civili e la loro forza - garantisce -. Ce la faremo". (Rin)