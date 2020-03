Coronavirus: Conte, mondo ci guarda e saremo modello per tutti

- In questo momento "tutto il mondo ci guarda e ci apprezzano perchè stiamo dando una grande prova di vigore. Domani non solo ci ammireranno, ci guarderanno come esempio positivo". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso di un un videomessaggio su Facebook. "Siamo quelli che stanno reagendo con maggior forza e stiamo diventando un modello per tutti".(Rin)