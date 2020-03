Coronavirus: Conte, chiusura attività commerciali, Arcuri prossimo commissario delegato

- Tra le nuove misure per contenere la diffusione in Italia del coronavirus, Covid-19, c'è la chiusura di tutte le attività commerciali. Ad annunciarlo il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in una diretta sui suoi canali social. "Siamo consapevoli che bisogna procedere gradualmente, ma ora è il momento di fare un passo in più. Ora disponiamo la chiusura di tutte le attività commerciali. Ma nessuna corsa a fare acquisti di cibo" ha precisato il premier. Il capo del governo ha esordito sottolineando che "tutto il mondo ci guarda e ci apprezzano perchè stiamo dando una grande prova di vigore". "Domani - ha proseguito - non solo ci ammireranno, ci guarderanno come esempio positivo". Nonostante la chiusura delle attività commerciali, Conte ha evidenziato che "resta garantito lo svolgimento dei servizi pubblici essenziali, fra cui i trasporti". "Industrie e fabbriche - ha spiegato - potranno continuare a svolgere le proprie attività produttive a condizione che assumano protocolli di sicurezza adeguati a proteggere i propri lavoratori". Per quanto concerne il settore primario, il premier ha dichiarato che "verranno garantite le attività del settore agricolo, zootecnico e di trasformazione alimentare comprese le filiere". Prevista poi la chiusura di "parrucchieri, centri estetici e i servizi di mensa che non garantiscono la distanza di un metro". (segue) (Rin)