Coronavirus: Conte, chiusura attività commerciali, Arcuri prossimo commissario delegato (2)

- "Dobbiamo limitare gli spostamenti - ha sottolineato Conte - ed è importante essere consapevoli che l'effetto di questo grande sforzo potremo vederlo nelle prossime settimane. Dovremo attendere un paio di settimane". Nel corso del suo intervento, il capo dell'esecutivo ha annunciato l'imminente nomina di Domenico Arcuri di Invitalia a commissario delegato per potenziare la risposta sanitaria italiana al coronavirus. "Sarà un commissario che avrà pieni poteri di deroga - ha spiegato Conte - e che lavorerà per rafforzare la distribuzione di attrezzature per la terapia intensiva. Nominerò Domenico Arcuri". "Al primo posto - ha aggiunto il premier - ci sarà sempre la salute. Se saremo tutti a rispettare queste regole usciremo più in fretta da questa emergenza. Serve la responsabilità di ciascuno per tutta la durata di questa emergenza. Siamo tutti parte di una comunità - ha concluso - e insieme ce la faremo". (Rin)