Coronavirus: Conte, sto per nominare commissario delegato, sarà Domenico Arcuri

- "Sto per nominare un commissario delegato per potenziare la risposta delle strutture sanitarie. Sarà un commissario che avrà pieni poteri di deroga e che lavorerà per rafforzare la distribuzione di attrezzature per la terapia intensiva. Nominerò Domenico Arcuri". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso di un un videomessaggio su Facebook.(Rin)