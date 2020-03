Coronavirus: Conte, non è necessaria corsa agli alimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è necessario fare nessuna corsa per comparare cibo". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso di un un videomessaggio su Facebook per poi chiarire che a causa dell'emergenza coronavirus il governo disponde "la chiususra di negozi, bar, pub ristoranti, lasciando la possibilità di fare consegne a domicilio". Tra le eccezioni, "negozi di alimentari, di prima necessità, delle farmacie e parafarmacie".(Rin)