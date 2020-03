Coronavirus: Gelmini, finalmente misure drastiche chieste da FI

- Finalmente il premier Giuseppe Conte assume "misure drastiche per tutto il Paese, così come chiesto ripetutamente da Forza Italia, dal centrodestra, dalla Regione Lombardia". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. "Adesso serve la responsabilità da parte di ciascuno di noi, cambiamo le nostre abitudini per qualche settimana, per il bene di tutta la collettività - ha aggiunto-. E poi subito aiuti concreti all’economia, alle imprese e alle famiglie. In questo delicato momento va mantenuta e salvaguardata la coesione sociale. L’Italia sia unita e ce la farà anche questa volta“.(Com)