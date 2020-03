Coronavirus: Meloni, da governo decisione necessaria, ineluttabile per Fd'I

- Dal governo arriva "una decisione rigida ma necessaria". Lo afferma in una nota il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni che aggiunge: "Purtroppo Fratelli d'Italia aveva già previsto come ineluttabile per contenere l'epidemia. L'Italia sta combattendo contro un nemico subdolo che minaccia la vita dei più fragili e il futuro economico di tutti. E' il momento del coraggio e dell'orgoglio nazionale. Siamo un grande popolo - conclude - e supereremo anche questo momento drammatico della storia della nostra patria". (Rin)