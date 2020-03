Coronavirus: Cirio, ringraziamo governo per averci ascoltato, Piemonte farà sua parte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ringraziamo il Governo per aver ascoltato la nostra profonda preoccupazione e per aver accolto la proposta di misure più rigide e severe, così come chiesto anche dalla nostra Regione. Il Piemonte farà la sua parte, insieme al resto d’Italia. Ma di fronte a un sacrificio così grande, adesso serve da parte di tutte le istituzioni, italiane ed europee, un sostegno economico immediato e altrettanto grande”. Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, sulle nuove misure di contenimento del coronavirus annunciate dal Governo. (Rpi)