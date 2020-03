Coronavirus: Bonometti (Confindustria Lombardia), vigileremo su rispetto disposizioni anti contagio nelle imprese

- Confindustria Lombardia si impegna a vigilare affinché le disposizioni anti contagio nelle imprese vengano rispettate. Lo fa sapere in una nota il presidente Marco Bonometti. "La decisione del presidente Conte merita il rispetto e la gratitudine per il grande senso di responsabilità e di equilibrio dimostrato in questa fase così delicata per il Paese. Le imprese lombarde continueranno con ancor più responsabilità a garantire la sicurezza e il rispetto delle misure a tutela della salute dei lavoratori", assicura Bonometti. "E Confindustria Lombardia - prosegue - vigilerà, in accordo con Regione Lombardia, affinché il rispetto delle disposizioni anti contagio sia una discriminante per la prosecuzione delle attività produttive. La strada per battere il coronavirus e tornare a essere il grande Paese che conosciamo passerà anche da tutte quelle persone che continueranno a popolare e tenere in vita le nostre fabbriche, dando speranza a tutti i cittadini’. (com)